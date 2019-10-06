استشارات أسرية لموظفي «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مبادرة مبتكرة «سند»، التي تهدف إلى تقديم الاستشارات الأسرية لموظفيها، عن طريق الموجهين الأسريين في قسم التوجيه الأسري بإدارة الحلول البديلة لفضّ النزاعات.

وأفاد وكيل الدائرة المستشار يوسف سعيد العبري بأن المبادرة تأتي انطلاقاً من اهتمام الدائرة بمنتسبيها، والحرص على تقديم تسهيلات تضمن لهم حياة مستقرة وبيئة محفزة وإيجابية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، أن تتماشى جميع الخطط والمبادرات مع رؤية القيادة لتحقيق السعادة والإيجابية، بما ينعكس على أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الخطوات التطويرية التي تتخذها الدائرة عبر تبني العديد من المبادرات والمشروعات الرامية إلى توفير بيئة عمل داعمة للمنتسبين، ودورها في تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، تولي الإنسان اهتماماً كبيراً، باعتباره العنصر الرئيس في عملية التطوير والتحديث، لتتواصل مسيرة الازدهار والتنمية على أرض دولة الإمارات.