براءة موظف من تهمة إفشاء أسرار

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

قضت محكمة جزاء الفجيرة ببراءة موظف، في إحدى الدوائر شبه الحكومية، من تهمة إفشاء أسرار العمل.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي تقدم ببلاغ جنائي إلى نيابة الفجيرة العامة، يفيد بأن موظفاً يعمل في وظيفة سكرتير تنفيذي، وبحكم طبيعة عمله كان مؤتمناً على بعض الأوراق فاستعملها، وقام بإفشائها، رغم أن لوائح الجهة تحظر استعمالها وتقديمها إلى أي جهة أخرى.

وقال الموظف، أمام هيئة المحكمة، إن الأوراق التي ادعى الشاكي إفشاءها عبارة عن لائحة قانونية لا تعتبر أسراراً، كما أن الدائرة نشرتها في وقت سابق على الموقع الإلكتروني، مشيراً إلى أن البلاغ الجنائي يعتبر كيدياً من الجهة المعنية، بسبب خلافات حول حقوقه.