محاكمة موظف بتهمة الحصول على رواتب زملائه

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية موظف موارد بشرية آسيوي، متهم بالاحتيال على الشركة التي يعمل بها والاستيلاء على رواتب موظفين، خلال وجودهم خارج الدولة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال محاسب في الشركة، أكد أنه خلال التدقيق على الحسابات اكتشف وجود موافقات لصرف رواتب موظفين في إجازات لمدة ثلاثة أشهر، منها شهر غير مستحق الدفع، مشيراً إلى أنه أبلغ المدير بالواقعة، وبمراجعة كشوفات الحسابات اتضح أن موظف الموارد البشرية وراء عملية الاحتيال.

وتابع أنه تمت مراجعة الموظفين وإبلاغهم بأن هناك خطأ في الحسابات، مشيراً إلى أنهم أكدوا للشركة أنهم استلموا راتبين فقط، والثالث سحبه موظف الموارد البشرية بعد أن أخذ بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم خارج الدولة. ولفت إلى أنه أثناء التحقيق مع المتهم والموظفين، تبين أن الموظف المتهم يحصل على راتب من كل موظف يريد إجازة سنوية، إذ يشترط عليهم ترك بطاقاتهم الائتمانية قبل سفرهم، حتى يسحب الراتب الثالث الذي يقوم بإيداعه على أساس راتب عمل إضافي.

وقال أحد الموظفين إن إجازته بدأت في 25 مايو الماضي، والراتب يتم تحويله للبنك أول شهر يونيو، ما جعله يترك بطاقته الائتمانية مع موظف الموارد البشرية لسحب الراتب وتحويله إليه، مشيراً إلى أنه تم إيداع في حسابه راتب ثلاثة أشهر وتم سحب الراتب الثالث خلال وجوده بدولته ولم يستلمه.

وقال المتهم إن عمله يقتصر على بعث أيام الإجازات وعددها، وصرف الشيكات من مهام مدير الحسابات ومندوب الشركة.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 22 من أكتوبر الجاري، لتقديم الدفاع.