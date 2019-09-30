الحبس والدية لآسيويين تسبّبا بالخطأ في وفاة مواطنين

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

حكمت محكمة استئناف الفجيرة بالحبس والصيام شهراً ودفع 200 ألف درهم، دية شرعية، لمتهمين آسيويين تسببا في قتل مواطنين بالخطأ، في حادثين مروريين، في قضيتين منفصلتين.

وأقر المتهم في القضية الأولى، بعد أن واجهته هيئة المحكمة بالتهم المسندة إليه، بأن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وعدم الانتباه، لافتاً إلى أن ذلك هو ما أدى إلى اصطدام مركبته بمركبة أخرى، مما تسبب في وفاة المجني عليه وإصابة شخص آخر برفقته بإصابات بليغة.

أمّا المتهم في القضية الثانية، فكان سبب الحادث هو رجوعه للخلف بسرعة شديدة، دون أن ينتبه لوجود شخص خلف المركبة، ما أدى إلى دهسه ووفاته على الفور.