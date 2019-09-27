براءة مدير ومحاسب من خيانة الأمانة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة ببراءة مدير شركة خليجي ومحاسب آسيوي من تهمة خيانة الأمانة، وتبديد جواز سفر عامل آسيوي سلم جواز سفره إلى الشركة على سبيل الأمانة من أجل تجديد إقامته، واتهمت النيابة العامة الاثنين بتبديد جواز سفر المجني عليه للإضرار به.

وكانت النيابة طالبت بمعاقبة المتهمين وفقاً لنص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنصّ على المعاقبة بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدّد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول، إضراراً بأصحاب الحق عليه، متى كان قد سُلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة، وأنكر المتهمان التهمة المسندة إليهما بخيانة الأمانة، في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة وأمام هيئة المحكمة.

وقال محامي الدفاع، شفيق مغاوري، أمام هيئة المحكمة، إن أوراق القضية خلت من أي دليل يؤكد صحة أقوال المجني عليه، التي جاءت مرسلة مع اعتصام المتهمين بالإنكار خلال مراحل التحقيقات.

وأشار إلى أنه لا توجد مصلحة للمتهم الأول في حجز وإخفاء جواز سفر المجني عليه، مضيفاً أن الشركة التي يديرها المتهم الأول، والتي يعمل بها المتهم الثاني يوجد فيها أكثر من عامل، وأن الشركة دأبت على أخذ جواز سفر العاملين فيها من أجل تثبيت الإقامة عند تجديدها وإعطائها لهم بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة.

وجاء في أوراق القضية أن المجني عليه قدم شكوى ضد كفيله، مدير الشركة المتهم الأول في القضية وضد المحاسب المتهم الثاني، على أساس أن المتهم الثاني أخذ منه جواز السفر لتثبيت الإقامة من دون أن يعيد الجواز له مرة أخرى، وأفاد المتهم الثاني في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة وأمام هيئة المحكمة، بأنه أعاد جواز السفر للمجني عليه مرة أخرى بعد تثبيت الإقامة عليه.