امرأة تتهم آسيوياً بسبّها

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة قضية آسيوي متهم بسب امرأة بعبارات سيئة تمس شرفها وعرضها بعد مشادات كلامية حصلت بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي عندما ورد بلاغ من امرأة إلى أحد المراكز الشرطية يفيد بقيام شخص آسيوي تعرض لها في ساحة ترابية واعترض طريقها، وعند سؤاله عن سبب تعرضه لها، سبها بعبارات سيئة ووصفها بكلمة تمس شرفها وعرضها، وبالتحقيقات الأولية تم التوصل إلى المتهم من قبل الشرطة وألقت القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إنه كان متواجد في الساحة الترابية وحصل بينه وبين الشاكية خلاف وقامت بسبه في البداية، ولم يقم بسبها، ولا يعرف ما السبب الذي دعاها إلى سبه.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في يوم 30 سبتمبر الجاري.