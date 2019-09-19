حبس أوروبي هدَّد امرأة بصور ورسائل

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي غيابياً بالحبس ثلاث سنوات بحق متهم أوروبي، هدد امرأة من جنسيته نفسها بفضحها بعد أن حصل على صور لها ورسائل نصية بينها وبين صديقها من هواتف سرقها من سيارتها، كما هدد بملاحقتها، سواء كانت في دبي أو في بلادها، إذا لم تقنع صديقها بإعادة نقود اقترضها منه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم سب المجني عليها بعبارات بذيئة، وسرق ثلاثة هواتف تخص صديقها من سيارتها من دون إذنها وموافقتها، وأتلف أجزاء في السيارة أثناء سرقة الهواتف.

وقالت المجني عليها إنها كانت تعتزم المغادرة إلى بلادها، وقبل قيامها بذلك أعطت سيارتها إلى صديقها لكنها فوجئت بالمتهم يتصل بها ويخبرها بأنه أخذ السيارة، كما أرسل إليها فيديو يحتوي على هواتف تخص صديقها، كانت موجودة في السيارة، وصور شخصية لها وأخرى لمحادثات نصية مع صديقها وهددها بفضحها لدى أهلها وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ووجه إليها عبارات بذيئة، فحررت ضده بلاغاً لدى مركز الشرطة.