إصابة شخصين قفزا من الدور الرابع بعجمان خوفا من حريق في الشقة

المصدر: الإمارات اليوم ـ عجمان

أصيب شخصان من الجنسية الاسيوية بإصابات مختلفة نتيجة قفزهما من الشقة السكنية في الدور الرابع بمنطقة النعيمية بعجمان، إثر إصابتهما بالهلع من اندلاع حريق في مطبخ الشقة.

وأوضح المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، ان منصة الدفاع المدني تلقت بلاغاً امس يفيد بحريق في إحدى الشقق السكنية في منطقة النعيمية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول تم إسعاف المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين ان الحريق بسيط وهو عبارة عن احتراق جهاز الطبخ، حيث باشرت الفرقة بمعانية الحادث والتأكد من سلامة المكان، وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات

وناشد الزعابي أفراد المجتمع باتباع اشتراطات الوقاية السلامة وتعليمات الدفاع المدني، وسرعة الإبلاغ عن أي حادث والخروج من مخارج الطوارئ للحفاظ على سلامتهم.