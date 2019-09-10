«الإسعاف الوطني» ينقذ 5 أشخاص تعرضوا للاختناق

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أنقذ الإسعاف الوطني خمسة أشخاص آسيويين، تعرضوا للاختناق نتيجة عطل في مولد الكهرباء أدى إلى تسرب غاز أول أكسيد الكربون داخل منزلهم، في منطقة الظيت الشمالي برأس الخيمة، وأسهمت الاستجابة السريعة والتدخل الإسعافي المبكر من طواقم الإسعاف الوطني في إنقاذ حياتهم، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات «الإسعاف الوطني» تلقت في الساعة 6:58 من صباح أمس، بلاغاً من أحد أفراد الجمهور حول تعرض أشخاص للاختناق في منطقة الظيت الشمالي، وعلى أثره تحركت طواقم الإسعاف الوطني على الفور والتي وصل أول فريق منها إلى مكان الحادث الساعة 7:05، وذلك خلال زمن قياسي استغرق سبع دقائق، ثم تبعه خمس سيارات إسعاف أخرى مساندة، وتبين بعد الوصول إلى مكان الحادث أن المصابين من دولة آسيوية، تعرضوا جميعاً للاختناق بسبب استنشاقهم أول أكسيد الكربون، وتم إسعافهم جميعاً بعد نقلهم من منطقة الخطر إلى منطقة آمنة، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم عبر سيارات الإسعاف الوطني، ومن بينهم أربع حالات متوسطة وحالة واحدة حرجة، حيث تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى رأس الخيمة، والثلاثة الآخرين إلى مستشفى صقر.

وأكد الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد صالح الهاجري، أن العنصر الزمني في الاستجابة للحالات الطارئة مثل هذا الحادث، يشكل أحد أهم أسباب إنقاذ الحالات الحرجة، فكلما كان التدخل مبكراً تراجعت حدة المضاعفات، خصوصاً في حالات السكتة القلبية، التي قد تنتج عن التسمم بأول أكسيد الكربون.