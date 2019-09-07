زيارة من شرطة دبي تكشف لمسن مقعد جريمة خادمته

المصدر: محمد فودة-دبي

استغلت خادمة إفريقية كبر سن والحالة الصحية لمخدومها المقعد وسرقته دون أن ينتبه لذلك، بل أنه لم يشك فيها رغم اختفاء أغراضه، واكتشف أنها اللصة حين ضبطتها شرطة دبي، وأبلغته بأنه كان ضحية لها.

وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات المتهمة وصديق لها يعمل حارس أمن جندته لبيع سلسة ذهبية سرقتها من المجني عليه المسن، لكن قبض عليه أثناء محاولة بيعها وأرشد بدوره إليها، وبعد النظر في القضية قضت المحكمة بحبسهما ثلاثة أشهر وغرامة ألفي درهم بالإضافة إلى الإبعاد.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه كان على رأس عمله بقسم متابعة الأموال المسروقة، وتلقى بلاغاً من نقطة سوق الذهب عن حضور شخص إفريقي يبلغ من العمر 25 عاماً، إلى أحد محلات الذهب بهدف بيع سلسلة ذهبية ولا يحوز أي أوراق أو فواتير تثبت شرعية حيازته للسلسة.