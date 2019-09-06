محاكمة شاب حطم زجاج سيارة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية شاب عربي متهم بشرب الخمر وإتلاف زجاج مركبة متعمداً، واعترف المتهم بالواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 27 من أغسطس الماضي عندما ورد بلاغ يفيد بوجود شخص قام بإتلاف زجاج، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى موقع الحادث، وبالتحقيق والتحري تم التعرف إلى المشتبه فيه وضبطه، إذ لاحظ أحد أفراد الأمن أنه في حالة غير طبيعية، وبفحصه تبين أنه شارب خمراً، وبالتحقيق معه اعترف بشرب الخمر وتحطيم زجاج المركبة.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه من تهم، فاعترف بالتهمتين، مطالباً بتسريع إجراءات محاكمته. بدورها حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة 19 سبتمبر الجاري.

كما نظرت محكمة الجنح قضية متهماً فيها شخصان آسيويان بتهمة حيازة المشروبات الكحولية بقصد الاتجار فيها، إذ تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المشروبات الكحولية بالمنطقة الصناعية في 26 أغسطس الماضي.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 19 سبتمبر الجاري للحكم.