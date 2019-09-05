متهم يعترف بتعاطي المخدرات للعلاج

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية عربي متهم بتعاطي المؤثرات العقلية وحيازتها بقصد الاتجار، إذ تم ضبطه متلبساً بحوزته مخدر الكريستال، واعترف بالحيازة والتعاطي بقصد العلاج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من شهر يوليو الماضي، عندما ورد بلاغ يفيد بوجد شخص في إحدى المناطق بإمارة الشارقة في حالة غير طبيعية وبحيازته مؤثرات عقلية، وعليه تم عمل كمين للمتهم وضبطه وبحوزته مجموعة من المواد المخدرة، وبأخذ عينات منه، أظهرت تقارير المختبر الجنائي تعاطيه مادة الكريستال، واعترف في تحقيقات الشرطة والنيابة بتعاطيه المؤثرات العقلية، وتمت إحالته إلى المحكمة. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، وأقر بأنه من أصحاب السوابق، لكنه لم تكن المخدرات بحيازته للاتجار فيها، ودفع عن نفسه بأنه استخدمها وحازها بقصد العلاج، وطلب من المحكمة تكفيله كونه يريد التوجه إلى المستشفى للعلاج، وعليه حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة 24 من سبتمبر مع استمرار حبس المتهم.