مشاجرة بالعصي تنتهي بقتل إفريقي في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية، متهم فيها ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية، بتهمة قتل آخر من الجنسية الإفريقية بالعصي، بعد مشاجرة وقعت بينهم على بيع المشروبات الكحولية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 31 يناير الماضي، عندما ورد بلاغ يفيد بوجود شخص مقتول من الجنسية الإفريقية نتيجة طعنه وتلقيه مجموعة من الضربات باستخدام العصي، وبالتحقيق الأولي، اتضح أن مشاجرة وقعت بين مجموعتين على بيع المشروبات الكحولية، نتج عنها طعن المجني عليه بعد ضربه بالعصي، وبالتحري عن المشتبه فيهم تم ضبطهم، واعترف المتهم الأول بضرب المجني عليه بالعصا، وعليه أحيل المتهمون إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة التي واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، لكنهم أنكروها.

فيما طلبت النيابة العامة إدانة المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 24 سبتمبر الجاري، لاستدعاء الشهود.