سائق يهدّد مخدومته بنشر فيديوهات لبناتها وأزواجهن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق آسيوي اختلس صوراً وفيديوهات لبنات مخدومته وأزواجهن، وهددها بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت المجني عليها (ربة منزل خليجية تبلغ من العمر 52 عاماً) في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إنها كانت في منزلها حين تلقت صوراً وفيديوهات يظهر فيها بناتها وأزواجهم، ومن ثم تلقت رسالة نصية يهددها فيها ويقول لها: «لدي فيديوهات أخرى، تواصلي معي وإذا لم تتواصلي سوف أرسل الفيديوهات العارية إلى زوجك وأنشرها على (يوتيوب وإنستغرام وتويتر)»، لكن رفضت المجني عليها التواصل معه وأخبرت زوجها الذي شاهد المحتوى وأبلغ الشرطة.

واعترف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة بتهديد المجني عليها، لافتاً إلى أنه تحصل على الفيديوهات من خلال عمله سائقاً لديها، إذ كانت تكلفه مرات عدة بجلب أغراض من منزل بناتها، ومن بينها هاتف نقال وبفتح الهاتف شاهد صور بناتها وفيديوهات لهن وهن عاريات، فصورها بهاتفه، وهدّد بنشرها على «يوتيوب» لأنه كان مستاء من عمله لديها ويريد الانتقام.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية التهديد بإسناد أمور خادشة بالشرف باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.