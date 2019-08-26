شرطة عجمان تعيد طفلاً متوحداً إلى ذويه

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعادت شرطة عجمان طفلاً آسيوياً (سبع سنوات) يعاني التوحد، إلى أسرته سالماً بعد أن تاه عن منزل ذويه بمنطقة الحميدية في عجمان.

وأفاد نائب مدير عام العمليات الشرطية، العميد خالد محمد النعيمي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن تغيب طفل يعاني التوحد الساعة 1:30 ليلاً في منطقة الحميدية، بعد خروجه من منزل جده أثناء زيارته مع والديه.

وأضاف «على الفور تم تبليغ الدوريات المرورية ودوريات مركز شرطة الحميدية، وتوجهت ست دوريات للبحث عنه في المنطقة، حيث تمكن رجال الدوريات، بالتعاون مع غرفة العمليات، من العثور على الطفل بمحل تجاري كبير في المنطقة، بعد نصف ساعة من تقديم البلاغ، وتم نقله لمركز شرطة الحميدية للتأكد من سلامته وتقديم الرعاية له».

وأشار إلى أن الشرطة استدعت الأب لتسليمه الطفل، وتوجيهه بضرورة الانتباه ومراقبة الطفل باستمرار، والتأكد من إبقائه بأمان، مع الأخذ باحتياطات السلامة وإقفال الأبواب لحمايته من الحوادث والمخاطر.