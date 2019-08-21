اتهام خادمة بإشعال النار في منزل كفيلها

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة الجنايات في الفجيرة قضية خادمة متهمة بإحراق غرفة بمنزل كفيلها عمداً، بعد أن سكبت مادة معدة للاشتعال بداخل دولاب مليء بالأقمشة، وفتحت القداحة عليه بنية حرق المنزل.

وقال المجني عليه إنه فوجئ باحتراق أجزاء كبيرة من المنزل دون وقوع أي إصابات بأفراد الأسرة، إلا أن الخسائر المادية التي ترتبت عليه كبيرة، وبعد التحقيق في أسباب الحريق اكتشف وجود مادة معدة للاشتعال وولاعة في دولاب الملابس الذي بدأ منه الحريق، الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى ضد خادمة المنزل التي بدت الأدلة جميعها تشير إليها، مطالباً المحكمة بضرورة تشديد العقوبة عليها لما قامت به من فعل كاد أن يلقى أفراد الأسرة حتفهم بسببه.

فيما أنكرت المتهمة عند سؤال المحكمة لها، وأكدت أنها لم تقم بهذه الفعلة، إنما الحريق حدث دون أي تدخل منها، وأنها فوجئت به مثل جميع أفراد الأسرة. وأجلت المحكمة الحكم، لحين الانتهاء من جميع الجلسات.