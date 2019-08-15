«أبوظبي القضائية» تنفذ دورتين لـ «الكاتب العدل»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع إدارة الكاتب العدل بدائرة القضاء في أبوظبي، برنامج التكوين الأساسي لكاتب العدل الحكومي في دورتيه العاشرة والـ11، وذلك بمشاركة منتسبين من وزارة شؤون الرئاسة ودائرة الثقافة والسياحة.

وأفاد مدير قطاع المحاكم وخدمة المتعاملين، يوسف الحوسني، بأن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة للجنة الكاتب العدل، لتأهيل الراغبين في العمل بمهنة الكاتب العدل والإشراف على أدائهم، وذلك بهدف حفظ حقوق المتعاملين، وتيسير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزيع الجغرافي للكاتب العدل، وتوفير الخدمات المتخصصة في إطار متكامل، بما يسهم في رفع مؤشر الأداء وتجويد الخدمات العدلية وفق أرقى الممارسات العالمية.