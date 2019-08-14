إصابة 8 أشخاص نتيجة اصطدام مركبتهم بعمود إنارة في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة المقدم خالد الكي أن أيام عيد الأضحى المبارك شهدت حصول حادث بليغ واحد، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة والتعامل الحرفي من قبل جهات الاختصاص مع الحادث الذي وقع في أول أيام العيد بمنطقة الصجعة حالت دون وقوع وفيات.

وأضاف أن الحادث نتج نتيجة اصطدام مركبة بعمود إنارة بسبب انفجار إطارها الأمامي وانحرافها عن الطريق، ما نتج عنه إصابة "8" أشخاص بإصابات بسيطة وواحد بإصابة بين المتوسطة إلى بليغة بعد انحشاره داخل المركبة، واخراجه من المركبة من قبل الدفاع المدني.

وأفاد المقدم الكي، أن إدارة المرور والدوريات ضاعفت من جهودها خلال عطلة العيد، من اجل تعزيز السلامة المرورية على الطرق، وذلك بنشرها للدوريات بصورة مكثفة على الطرق الداخلية، والخارجية، إضافة إلى دوريات الإسناد، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث، وتأمين السلامة المرورية لمستخدمي الطرق خاصة عند مصليات العيد، وبالقرب من المتنزهات والأسواق والمناطق السكنية، إضافة لوضعها لدوريات المرور في جميع المواقع الحيوية في الإمارة، مما أسهم في الحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية.