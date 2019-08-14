10 آلاف درهم غرامة لمشرفة مدرسة أجبرت طالباً على خلع حذائه

المصدر: أمين الجمال - دبي

قضت محكمة الشارقة بتغريم مشرفة في إحدى المدارس الخاصة في الشارقة 10 آلاف درهم، لاتهامها بإجبار طالب (حدث لم يتم الـ15 من عمره) على خلع حذائه، وتركته حافياً في المدرسة أثناء ارتفاع درجة حرارة الظهيرة، ما نتج عنه تعرض قدميه للأذى، على الرغم من أنها مكلفة حفظه وزملاءه ورعايتهم، كما وجهت المحكمة بإحالة الدعوى إلى القضاء المدني.

وكانت محكمة جنح الشارقة وجهت إلى مشرفة تعمل في مدرسة خاصة، تتبع المنهاج الأميركي، تهمة «تعريض حياة طالب للخطر»، بأن جردته من حذائه، وتركته يمشي حافياً وقت الظهيرة، وهي مكلفة حفظه ورعايته، ما عرّض قدم الطالب للأذى. كما وجهت لها تهمة «ممارسة فعل عنيف أخلّ بكرامة الطالب»، و«عمل ينطوي على قسوة، من شأنه التأثير في توازنه العاطفي والنفسي والعقلي والأخلاقي في المؤسسة التعليمية التي تعمل فيها».

وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لتحقيقات النيابة العامة، إلى التاسع من مايو العام الماضي، عندما أبلغ والد الطالب الشرطة بتعرض ابنه للإساءة من المتهمة، التي تعمل مشرفة في قسم البنين بمدرسته، قائلاً إنها أجبرته على خلع حذائه، وحضور الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي حافياً بين زملائه، بل المشي وقت الظهر من دون حذاء.

وأضاف أن ابنه ذهب إلى المتهمة بعد انتهاء الحصة ليأخذ حذاءه، إلا أنها طردته ونهرته، فمشى إلى حافلة المدرسة حافياً.

وتابع الأب أن ابنه حاول أكثر من مرة إقناع المشرفة بإعادة الحذاء، إلا أنها رفضت، ولم تعده له حتى أخذه منها مشرف الحافلات المدرسية.