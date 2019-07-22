عامل بناء يقتل خادمةً أثناء بحثه عن عمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية قتل خادمة عمداً، اتهم فيها عامل بناء آسيوي (22 سنة)، بدافع السرقة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم كان يعمل عن طريق شركته، لمدة شهر، في فيلا بمنطقة البرشاء، التي تعمل فيها المجني عليها، ثم وقع خلاف بينه وبين صاحب الشركة، فأنهى الأخير خدماته.

وظل المتهم يبحث عن عمل مدة ثلاثة أشهر، حتى ضاقت عليه أبواب العمل، فهداه تفكيره للرجوع إلى الفيلا ذاتها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ذهب إلى الفيلا، في التاسع من مارس الماضي، وحام حولها، وأثناء ذلك قابل الخادمة خارج الفيلا، وهي تسحب كلباً بيدها، فسلّم عليها، وسألته عن سبب وجوده، فأخبرها بأنه يبحث عن عمل، ثم تركته وغادرت المكان، لكنه قرر دخول الفيلا للبحث في غرفة المجني عليها على أموال أو منقولات ثمينة يمكن بيعها، وعندما دخل الغرفة سمع صوت نباح الكلب، فعلم أن الخادمة عادت مرة أخرى، واختبأ وراء باب الغرفة حتى لا تراه.

وأشارت التحقيقات إلى أن الخادمة دخلت غرفتها، والتقطت شيئاً منها ثم خرجت، وفي تلك الأثناء همّ المتهم بالخروج، إلا أنه فوجئ بالمجني عليها أمامه، فصرخت، وعندئذٍ التقط قطعة حديدية وضربها ضربات عدة على رأسها من الخلف، لكي يغمى عليها، لكن الدم انفجر من رأسها، ثم سقطت على الأرض، مضرجة بدمائها، فخرج مسرعاً من الغرفة، وضرب الكلب بقطعة الحديد ذاتها حتى يسكت نباحه، ولاذ بالفرار إلى مكان صحراوي للتخلص من قطعة الحديد، وعاد بعد ذلك إلى مسكنه في منطقة السطوة، حيث قبض عليه.