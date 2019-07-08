ترقية شرطي لشجاعته في ضبط سارقَي سيارة أجرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أمر القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، بترقية الشرطي، مصطفى عوض يحيى، من الإدارة العامة للمرور، لشجاعته في ضبط سارقَي سيارة أجرة، وتمكنه بمفرده من تقييدهما والسيطرة عليهما بعد وقت قصير جداً على تنفيذهما للجريمة. وجاء أمر الترقية خلال تكريم المري للشرطي مصطفى، نظير يقظته وفطنته وسرعة استجابته لنداء بلاغ الإدارة العامة للعمليات حول واقعة السرقة، حيث تمكن من تحديد السيارة المسروقة، ومتابعتها بالدورية الشرطية التي كان على متنها إلى أن أوقفها وسيطر على سارقَيها، وتسلّم الشرطي شهادة التكريم بحضور ابنه.

وأشاد المري بجهود وانضباط والتزام الشرطي مصطفى وقيامه بدوره على أحسن وأكمل وجه، بما يعكس المهنية العالية لرجل الشرطة الحريص كل الحرص على توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.