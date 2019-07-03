اتهام مريض نفسي بالتسول

المصدر: الفجيرة - الإمارت اليوم

أجلت محكمة الاستئناف في الفجيرة، قضية خليجي متهم بالتسول في أحد أسواق إمارة الفجيرة، وأكدت والدة المتهم أنه مريض نفسي ويتلقى العلاج.

وقام أحد المواطنين بالاتصال بغرفة عمليات الشرطة يبلغ بوجود متسول في أحد الأسواق بالإمارة، يجوب المكان طالباً المال من الباعة، وقامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض عليه.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من تهم، مشيراً إلى أنه كان يتسوق ولديه ورقة مالية بقيمة 200 درهم وكان يرغب في استبدالها بأوراق نقدية صغيرة من أجل دفعها للمحل التجاري الذي اشترى منه، إلا أن الشاكي أساء فهمه واتهمه بالتسول وظل ممسكاً به إلى حين قامت الجهات الأمنية بالقبض عليه.

بينما قدمت والدة المتهم تقريراً طبياً يفيد بإصابة ابنها بمرض نفسي.