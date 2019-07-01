استئناف أبوظبي تلزم شابين بأداء الخدمة المجتمعية

المصدر: الإمارت اليوم - أبوظبي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكمين ابتدائيين بأداء الخدمة المجتمعية وذلك عن قضيتين؛ أدين المتهم في القضية الأولى بالاعتداء على خصوصية الغير، وحكم عليه بالخدمة المجتمعية لمدة شهر، مع مصادرة هاتفه المتحرك ومنعه من استخدام برنامج السناب شات لمدة سنة. بينما أدين المتهم في القضية الثانية بتهمة قيادة مركبة بدون لوحات ارقام وبطريقة تعرض حياته وحياة الاخرين للخطر، وحكم عليه بالغرامة سبعة آلاف درهم وبإلزامه أداء الخدمة المجتمعية لمدة اسبوعين.

وفي تفاصيل القضية الأولى؛ أحالت النيابة العامة في أبوظبي المتهم إلى محكمة جنح أبوظبي، على أثر انتشار وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصوير واقعة محاولته الاستهزاء بموظف تعبئة بترول لدى أدنوك، وذلك بأن دفع له قيمة البترول بالدراهم المعدنية طالباً منه عد المبلغ.

وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن أن المتهم قام بتصوير مقطع فيديو اثناء تواجده في محطة بترول لتعبئة سيارته، و بعد الإنتهاء من التعبئة قام بدفع قيمة الوقود عن طريق الدراهم المعدنيه ، حيث سلم عامل المحطه كيس يتضمن مبلغ 400 دراهم إماراتية معدنية، و قال له "خذ الحساب و اعطني الباقي.. عد عد لين باكر المغرب "، ثم قام برفع المقطع الذي يصور الواقعة على برنامج "السناب شات" في العام.

وبعد انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ قامت النيابة العامة بأبوظبي بعمل ضبط وإحضار للمتهم، حيث اعترف المتهم خلال التحقيق بما نسب إليه. وبناءً عليه أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح بتهمة التعدي على خصوصية الغير والنشر. حيث تمت إدانته والحكم بإلزامه بالخدمة المجتمعية. ولم يرتضي المتهم بالحكم وقام بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم.

وفي تفاصيل القضية الثانية؛ تم إحالة المتهم إلى المحاكمة على أثر إنتشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي عن مركبه لاتحمل لوحات أرقام إطلاقاً ذات نوع تويوتا استيشن أسود اللون يقوم سائقها بتفحيط الويلات معرضاً نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق للخطر. ومن خلال البحث والتحري تم الاستدلال على المتهم الذي اعترف في التحقيقات بما أسند إليه.

من جهتها قضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم بما أسند اليه وبمعاقبته بالغرامة 7000 درهم مع إلزامه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة اسبوعين ومصادرة المركبة الجريمة ووقف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة اشهر. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع إلغاء الشق المتعلق بوقف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر.