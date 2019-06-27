محاكمة خليجي بتهمة تعاطي المخدرات

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جزاء الفجيرة قضية خليجي أربعيني متهم بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكان المتهم تم ضبطه أثناء حملة مرورية لتفتيش المركبات، ولاحظ أفراد من الشرطة أثناء عملية التفتيش وجود شخص غير متزن يجلس بجوار قائد المركبة، فتم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات من أجل فحصه الذي كشف وجود مواد مخدرة في دمه.

وتم فتح بلاغ جنائي ضده وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية.

وأكدت محامية الدفاع أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية منذ سنوات ويتعالج منها، وتقرير مركز الأمل الطبي يؤيد أقوالها، مطالبة المحكمة بإخلاء سبيل المتهم، وحدّدت المحكمة جلسة لاحقة لإصدار قرارها.