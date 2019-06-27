محاكمة شخصين بالتسبب في وفاة عاملين

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة قضية شخصين من دولة عربية متهمين بالتسبب في وفاة عاملين آسيويين دون قصد، وذلك بعد أن سقط عليهما طوب خلال وجودهما في مقر العمل.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كان العاملان في أحد المواقع الإنشائية التي تشرف عليها الشركة التي كان يملكها المتهمان قبل بيعها لشخص آخر، إذ وقع على العاملين طوب مخصص للبناء، ما أدى إلى وفاتهما بعد إصابتهما بإصابات بليغة. وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، بأنهما لم يتخذا التدابير اللازمة واشتراطات الأمن والسلامة، ما أدى إلى وفاة العاملين، فأنكرا الاتهام، وقالا إن ما حصل قضاء وقدر وأي عامل قد يتعرض لذلك، مشيرين إلى أن الشركة كانت تحت اسمهما، لكن كان يديرها شخص غيرهما كونهما باعاها قبل وقوع الحادث.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 21 من يوليو المقبل، لتزويد المحكمة بصورة من عقد البيع الذي يثبت تاريخ بيعهما للشركة.

- المتهمان أكدا

بيع الشركة قبل

وقوع الحادث.