3 سنوات سجنا لخليجي هدد رجال الشرطة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بمعاقبة خليجي بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة الاعتداء وتهديد وسب رجال الشرطة، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قاوم رجال الشرطة وهددهم ورفع مسدس بلاستيك عليهم وسبهم أثناء قيامهم بواجبهم.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم رفض إعطاء النفقة إلى طليقته وفقا للقانون حيث رفعت طليقته شكوى ضده لدى الجهات المختصة، واتصلت به الشرطة أكثر من مرة وطالبته بالحضور إلى المركز للاستماع إلى أقواله بناءً على الشكوى المقدمة من طليقته إلا أنه رفض.

وأضافت أنه بعد رفض المتهم الحضور إلى المركز توجه رجال الشرطة إلى منزله لضبطه لعدم امتثاله للقانون فصعد فوق سطح إحدى الغرف في ساحة المنزل الخارجية وسب رجال الشرطة وأشهر في وجههم مسدس وهددهم وتبين لاحقا أن المسدس بلاستيك.

وأضافت أنه تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء وسب وتهديد رجال الشرطة، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات التي نظرت في القضية واستمعت إلى أقوال المتهم، وقضت بسجنه ثلاث سنوات عن الاتهامات المسندة إليه.