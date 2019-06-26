محاكمة آسيوي نقل ملكية 3 سيارات مملوكة للغير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، محاكمة آسيوي متهم بنقل ملكية ثلاث مركبات مملوكة لإحدى شركات السيارات المعروفة، بدون امتلاك وكالة، أو مستندات.

وخلال الجلسة نفى المتهم خلال رده على سؤال هيئة المحكمة وجود أي تسوية مع الشركة الشاكية على الرغم من محاولته إبرام تصالح مع الشركة، واستعداده لدفع المبلغ المطلوب منه حتى يتم إرجاع جواز سفره المحجوز كضمان تكفيل من المحكمة.

وطالب دفاع المتهم باستدعاء ثلاثة من شهود إثبات نقل ملكية المركبات، ومخاطبة الإدارة العامة للمرور بمديرية تسجيل المركبات والسائقين بالإفادة بالإجراءات القانونية المتبعة لنقل ملكية المركبات، والإفادة بإمكانية نقل ملكية مركبة دون حضور مالكها أو وكيلها، بالإضافة إلى استدعاء الموظف المختص الذي تولى نقل ملكية المركبات موضوع الدعوى للسؤال عن الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

المتهم أبدى

استعداده لدفع

المبلغ المطلوب منه

لاستعادة جواز سفره.