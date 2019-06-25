اتهام امرأتين بالتحريض على الفاحشة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنح، في الشارقة، قضية آسيويتين بتهمة التحريض على ارتكاب فاحشة الزنا، عن طريق التوسط للأشخاص لارتكاب الزنا مقابل مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية إلى يوم 14 أبريل الماضي، عندما تم عمل كمين للمتهمتين من قبل الشرطة، بعد ورود معلومات تفيد بوجود امرأتين تقومان بتزويد أشخاص بأرقام هواتف نساء، والتوسط لهم لارتكاب فاحشة الزنا مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطهما متلبستين، وإحالتهما للقضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وواجهت المحكمة المتهمتين بما نسب إليهما من تهم، فأنكرتاها، وعليه أجلت المحكمة القضية للحكم في جلسة 15 يوليو المقبل.

من جانب آخر، نظرت المحكمة عدداً من قضايا تعاطي المؤثرات العقلية، وشرب الخمور دون ضرورة شرعية، متهمة فيها أشخاصاً ونساء عديدين (عرباً وآسيويين)، وتم تأجيل بعضها للحكم والأخرى لتقديم الدفاع، منها قضية شاب عربي متهم بتعاطي وحيازة المؤثرات العقلية، إذ تم ضبطه لوجود حكم غيابي، بالحبس بعد ثبوت إدانته بتعاطي المؤثرات العقلية، واعترف المتهم أمام المحكمة بالتعاطي، مؤكداً عدم وجود سوابق في تعاطي أو حيازة المخدرات، وعليه أجلت المحكمة القضية لتاريخ 9 يوليو للحكم.

كما نظرت المحكمة قضية ثلاثة أشخاص آسيويين، متهمين بشرب الخمر بعد ضبطهم تحت تأثير الكحول، واعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة، وعليه أجلت المحكمة القضية لتاريخ 8 يوليو المقبل، لتقديم الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.