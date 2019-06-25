امرأة تتهم سائقاً بهتك عرضها وسرقتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظلت امرأة بمركز شرطة في دبي تبكي بحرارة، دون أن تدلي بمعلومات واضحة عن سائق أجرة آسيوي هتك عرضها بالإكراه، وسرق منها ثلاث حقائب تحوي مبلغ 3000 درهم وثلاثة هواتف، وأغراضاً أخرى تخص أطفالها، وذلك أثناء نقلها من أبوظبي إلى مطار دبي، ثم شدها من شعرها ورماها خارج السيارة.

وقال ضابط في شرطة دبي، خلال إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إن المجني عليها ظلت يومين تبكي بمركز الشرطة بسبب تعرضها لواقعة اعتداء، دون أن يستطيع أحد أن يأخذ إفادتها من فرط بكائها، وبعد معرفة ما حدث، تم تحديد هوية المتهم وعرضت عليها صورته، فبكت بحرارة مجدداً، وشكرت شرطة دبي للقبض على المتهم قبل فراره عبر مطار أبوظبي.

وأضاف أن المرأة لم تقل شيئاً مفيداً سوى أنها كانت تشير إلى صدرها وشعرها، وتبكي، وبعد القبض على المتهم أقر بأنه سرق حقائبها وهواتفها أثناء نقلها من إمارة أبوظبي إلى مطار دبي، بسيارة أجرة، وفي منطقة جبل علي أوقف السيارة وأنزلها منها واستولى على متعلقاتها وفر هارباً.

وقال شرطي آخر، في شهادته، إن شركة سيارات الأجرة زودتهم ببيانات المركبة، فتم التوصل إلى هوية السائق، واكتشف أنه تغيب عن عمله بعد الواقعة، فتم التعميم عليه وضبطه أثناء محاولة هروبه عبر مطار أبوظبي.