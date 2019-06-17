محاكمة شخص قتل آخر حاول مساعدة طفلة وأمها

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية متهماً فيها شخص من الجنسية العربية، بقتل آخر من الجنسية نفسها، طعناً بالسكين، حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليه، خلال محاولته مساعدة سيدة آسيوية وطفلتها استنجدتا به.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليها التي استنجدت بالمجني عليه، حيث قالت إنها أثناء عودتها إلى المنزل برفقة طفلتها، توجهت إلى المصعد الكهربائي، وعندما فتح باب المصعد رافقهما المتهم، وضغطت على الطابق الذي تسكن فيه، وهو ضغط على زر آخر، مشيرة إلى أنه عندما أغلق الباب احتضن طفلتها، ووجه لها طعنة بسكين كان بحوزته، وخلال محاولتها الدفاع عن طفلتها باحتضانها بعيداً عن الجاني، أقدم على طعنها طعنات عدة في الكتف والظهر واليد.

وتابعت: «عندما وصل المصعد للطابق الذي تسكن فيه، منعها المتهم من الخروج، وبنزول المصعد للطابق الأرضي، كان المجني عليه منتظراً للصعود بالمصعد، فاستغاثت به، لمساعدتها للنجاة من المتهم، وبمحاولته منعه، تلقّى طعنة في صدره، ما أدى إلى وفاته».

وأشارت إلى أنها بعد تمكنها من الهروب هي وطفلتها، توجهت إلى كافيتريا قريبة من البناية، وأبلغت العامل الذي أبلغ الشرطة، ومن ثم غابت عن الوعي.

وواجهت المحكمة المتهم بأقوال المجني عليها، وبما نسب إليه من تهم، بأن أقدم على قتل آخر، فاعترف بالقتل، بتوجيهه للمجني عليه طعنة نافذة، وأنكر معرفته به، كونه لا يتذكر أي تفاصيل عن الواقعة، وبسؤاله عن سبب إقدامه على الاعتداء لم يعطِ تفسيراً واضحاً لذلك، بل أشار إلى أنه يعاني مشكلات عائلية، وكان في حالة ضيق من تلك المشكلات.

وطلبت النيابة إدانة المتهم، فيما أجلت المحكمة القضية لتاريخ الثاني من يوليو المقبل، للاستماع إلى شهادة عامل الكافيتريا، وحارس البناية، والشهود.