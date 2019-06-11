متسولة طرقت باب منزل رجل شرطة فتم القبض عليها

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس قضية اتهام امرأة من جنسية عربية بالتسول أمام منزل أحد رجال الشرطة في إمارة رأس الخيمة، وأنكرت المتهمة أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليها.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمة طرقت باب احدى الفلل السكنية في مدينة رأس الخيمة لغرض التسول، فتبين لها أن مالك المنزل يعمل في الشرطة حيث قام بالإبلاغ عنها وتم ضبطها وبحوزتها مبالغ مالية وكيس من الملابس المستعملة التي حصلت عليها من المتبرعين.

وأفادت أنها كانت تبحث عن منزل صديقتها وطرقت باب أحد المنازل السكنية لتسأل عنها، إلا أنه تم الإبلاغ عنها وضبطها من قبل الجهات المختصة بتهمة التسول.

وأوضحت المتهمة أن الأموال التي ضبطت بحوزتها تعود لها ولم تحصل عليها من التسول، وأن الملابس المستعملة قيد الاتهام لا تعود إليها وإنما تم العثور عليها في الطريق العام، ورفعت المحكمة الجلسة للنطق بالحكم في القضية في وقت لاحق.