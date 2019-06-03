شرطة الشارقة تنتشل مركبتين تعرضتا للغرق ببحيرة الخان

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

نجحت فرق من إدارة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تضم وحدات الانقاذ البحري ودوريات الإنجاد والتحقيق المروري بمركز شرطة البحيرة وبعد جهود مكثفة خلال زمن قياسي تم انتشال سيارتين تعرضتا للغرق ببحر الخان بالشارقة وإخراج جثة سائق وجدت محشورة داخل أحدى المركبتين والتي تبين انها لسائق السيارة المتسببة بالحادث.

وكان بلاغ قد ورد الى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في الحادية عشرة وأربعة وعشرين دقيقة مساء اليوم الأحد يفيد بسقوط مركبتين ببحيرة الخان بالمنطقة المواجهة لمجمع محاكم الشارقة حيث انتقلت الفرق المختصة الى موقع الحادث وباشرت عملياتها في انتشال المركبتين الغارقتين ، واللتين تبين انهما غير مرخصتين.

وبينما تتابع شرطة الشارقة تحقيقاتها لكشف المزيد من ملابسات الحادث فقد حذرت من إيقاف المركبات على ارصفة البحر او المواقع الساحلية بصورة تعرضها لخطر السقوط في البحر وتوخي الحيطة والحذر عند تحريك المركبات وقيادتها في هذه المواقع تفاديا لمثل هذه الحوادث والنتائج المؤسفة التي يمكن أن تترتب عليها.