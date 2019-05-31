تغريم رجل أعمال 300 ألف درهم بسبب «الكفالة»

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة الاستئناف في الفجيرة قضية رجل أعمال آسيوي، متهم بتشغيل ستة آسيويين على غير كفالته في شركته الخاصة، وقضت محكمة الجزاء عليه بغرامة 300 ألف درهم عقوبة تشغيله العمال الستة.

وبسؤال القاضي للمتهم عن سبب تشغيل ستة أشخاص على غير كفالته، قال «أوهمتني شركة خاصة بجلب الأيدي العاملة بأن هؤلاء العمال مجرد أشخاص زائرين للدولة ويبحثون عن عمل، وأن ما سنقوم به قانوني ولن نُخالَف عليه، كما أعطتني مهلة ثلاثة أسابيع لأتمكن من تجربة أدائهم في العمل، إلا أنني فوجئت لاحقاً بأنهم على كفالة أشخاص آخرين».

وطلب المتهم من القاضي الرأفة والرحمة، وتخفيف الغرامة لعدم امتلاكه المبلغ الذي حكم عليه به سابقاً.