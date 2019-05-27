3 متهمين يعرضون 110 آلاف درهم رشوة لإعادة الماء والكهرباء

المصدر: دبي - وام

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات في دبي، لاقترافهم جناية وعد وعرض رشوة على موظف عام، والتوسط لصالح المرتشي، بغرض تزويد تسع فلل بخدمات المياه والكهرباء، وإزالة المخالفات عن بعضها، مقابل مبلغ قدره 110 آلاف درهم.

وأفاد المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، المستشار إسماعيل علي مدني، بأن نيابة الأموال العامة تولت التحقيق في القضية من خلال التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة المستشار أحمد مراد، والتي توصلت من خلالها نيابة الأموال العامة إلى أن أحد المتهمين الثلاثة وعد وعرض عطية على موظف عام مقابل قيامه بفعل ما بمناسبة أداء واجباته الوظيفية، بأن وعد عن طريق وسطاء وهم المتهمان الآخران وآخر مجهول بتسليمه مبلغاً قدره 110 آلاف درهم، لإعادة توصيل خدمات التيار الكهربائي والمياه إلى عدد 11 حساباً للمستهلك في تسع فلل مستثمرة من قبل أحد المتهمين الثلاثة، ومن ثم تسليمه عن طريق الوسيطين وهما المتهمان الآخران مبلغ وقدره 20 ألف درهم لإعادة التيار الكهرباء إلى الحسابين، وتسليمه بقية المبالغ لإعادة توصيل خدمات التيار الكهربائي والمياه إلى بقية الحسابات التسعة، ما يشكل إخلالاً في واجبات وظيفته.

واستغل أحمد المتهمين الثلاثة معرفته بأحد الموظفين في الجهة الحكومية في التوصل إلى الموظف المسؤول، لإعادة الخدمات.