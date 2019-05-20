صفعة تصيب شخصاً بعاهة وتقود صاحبها إلى «الجنايات»

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

تسببت صفعة، وجهها شاب مواطن، يبلغ من العمر 37 عاماً، إلى آخر في لحظة انفعال، بإصابة الأخير بعاهة مستديمة، وقادت المتسبب إلى محكمة الجنايات في دبي، بتهمة ارتكاب جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة، دون قصد إحداثها.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن المتهم كان غاضباً من المجني عليه، بدعوى أنه ينقل عنه الكلام بطريقة غير جيدة، فطلب لقاءه، وأثناء وجودهما مع عدد من أصدقاء الأول، وجه إليه صفقة قوية، فقد على إثرها المجني عليه توازنه، وسقط على الأرض، وارتطم رأسه بحافة رصيف الشارع، فارتبك المتهم، وأخذ المجني عليه في سيارة أحد أصدقائه، وتوجها به إلى مستشفى، وتركه هناك دون تسجيله، لكن حددت الشرطة هوية المتهم ورفيقه، وضبطتهما في اليوم التالي.