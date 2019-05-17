«مزاج» الطباخ يقود خليجي إلى المحكمة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة الاستئناف في الفجيرة قضية شاب خليجي متهم بتشغيل طباخ لدى الغير في إمارة رأس الخيمة، بعد أن تم القبض على الطباخ بصحبة عدد من الآسيويين يتعاطون مادة مخدّرة.

وقال الشاب إنه استعان بمكتب لجلب طباخ خاص يطبخ له في شهر رمضان، وأثناء وجوده على رأس عمله في إمارة أبوظبي، ذهب الطباخ لزيارة أصدقائه في إمارة رأس الخيمة دون علمه، إلا من خلال اتصال مركز الشرطة، يبلغونه بالقبض على الطباخ بتهمة تعاطي مواد مخدرة بصحبة عدد من الآسيويين.

وأكد عدم مسؤوليته عما قام به الطباخ، مشيراً إلى أنه يعمل في فترة المهلة التي خصصها المكتب الذي جلبه، لافتاً إلى أنه كان مكفولاً من أسرة مواطنة منذ أكثر من أربعة أعوام في الدولة، الأمر الذي مكّنه من تكوين علاقات صداقة مع آخرين، مؤكداً أن الطباخ يزور أصدقاءه، ولم يكن يؤدي أي عمل لدى الغير.

وأجّلت المحكمة الحكم في القضية لحين ظهور نتائج تحليل عينة دم المتهم.