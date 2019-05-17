شرطة الشارقة تحذر من رسائل احتيال إلكتروني

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أفراد الجمهور من الوقوع ضحايا لجرائم الاحتيال الإلكتروني، ودعتهم إلى عدم التجاوب مع الرسائل التي تصل إليهم من جهات مجهولة، لافتة إلى ورود بلاغات عدة بذلك الشأن، والتي تطلب في محتواها من الشخص تحديث بياناته الشخصية مع البنك الذي يتعامل معه، وذلك بالضغط على رابط معين، يكون مرفقاً مع الرسالة، حيث يتم الاستيلاء مباشرة على أمواله بمجرد الضغط على الرابط الذي يمكّن الجهة المرسلة من الدخول مباشرة إلى حسابه البنكي الخاص، وسحب الأموال منه.

وأهابت شرطة الشارقة بالأفراد إتمام معاملاتهم البنكية من خلال نوافذ الخدمة المباشرة بالبنوك، والحرص بصورة أكبر قبل اتخاذ إجراء بنكي، وذلك لقطع الطريق أمام ضعاف النفوس، والحفاظ على ممتلكاتهم وأموالهم من السرقة.