محاكمة متهمة بتعاطي مؤثرات عقلية

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة قضية فتاة عربية تبلغ من العمر 24 عاماً، متهمة بتعاطي مواد مؤثرة عقلياً بعد أن تم ضبطها بواسطة رجال الشرطة، وأقرت المتهمة بالتعاطي من أجل نسيان واقعها الأليم.

واعترفت المتهمة أمام الهيئة القضائية بتعاطيها مواد مؤثرة عقلياً، وذلك بعد أن تم ضبطها بواسطة الشرطة وهي تحمل في حقيبتها قرصاً واحداً من مادة «الكريستال»، مشيرةً إلى أن الظروف العائلية الصعبة التي تمر بها حالياً جعلتها تتجه لهذا الطريق الذي يتيح لها فرصة نسيان واقعها، وطلبت المتهمة الرأفة والرحمة في إصدار الحكم، معبرة عن ندمها وأنها كانت على خطأ، وطلبت من المحكمة تغريمها مالياً، بدلاً من سجنها، لتتمكن من قضاء ما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك خارج محبسها.

وفي قضية أخرى، أقر شاب خليجي بإتلاف ثلاث سيارات وهو تحت تأثير مواد مخدرة وقيادة سيارته برخصة منتهية الصلاحية، طالباً من المحكمة علاجه من الإدمان لأنه كاد يفقد حياته بسبب هذه المواد.