مدير يتحرش بمرؤوسته في الشارع ويستدرجها إلى منزله

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال اسيوي بتهمة هتك عرض امرأة أوروبية كانت تعمل لديه بالإكراه، بعد استدراجها إلى أحد المطاعم في منطقة قريبة من منزله، ثم استغل خلو المكان في طريق العودة، وتحرش بها بطرق مختلفة، ثم استغل دخولها إلى منزله للحصول على شيك بمستحقاتها المالية لديه، وتهجم عليها محاولاً مواقعتها بالإكراه، وعلى الرغم من أنها طالبته بالاعتذار عن تصرفه بعد مغادرتها، واعتذاره لها إلا أنها فتحت بلاغاً ضده في وقت لاحق بعد استشارة قنصلية بلادها.

وأفادت المجني عليها بأنها توجهت إلى مكتب المتهم لاستلام راتبها عن فترة عمل تجريبية لمدة 3 أسابيع في شركته، إلا انه طلب منها انتظاره لحين انتهاء العمل، وسلمها شيكاً مؤجلاً بقيمة 3000 درهم، فطلبت منه تحرير شيك فوري حتى تستطيع صرفه، لكنه طلب منها مرافقته إلى المنزل لتحرير الشيك هناك، فرفضت في بادئ الأمر إلا أنه اقنعها بأن ذلك هو الحل الوحيد، ومن ثم وافقت في النهاية مشترطة عدم النزول من السيارة.

وقالت المجني عليها إنه دعاها إلى منزله بحجة أن سائقه سوف يذهب بالسيارة إلى البنك، ثم دعاها إلى تناول العشاء معه في مطعم قريب من المنزل، وبعد انتهائهما توجها سيراً إلى مسكنه، في منطقة المرابع العربية، ونظراً لعدم وجود مارة دفعها إلى منطقة مظلمة بين الأشجار وتحرش بها، إلا أنها نهرته، فأبدى انزعاجه في البداية ثم حاول التحرش بها مجدداً، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنها واصلت السير معه ودخلت إلى منزله منتظرة السائق، وفجأة تهجم عليها مرة أخرى وحاولت الصراخ وتوسلت إليه حتى يتوقف إلا أنه لم يرتدع إلى أن رن هاتفها فردت على الفور، وطلب منها عدم إخبارها بما حدث، ثم غادرت المنزل حين عاد السائق.

وأشارت غلى أن شقيقتها لاحظت بعد عودتها إلى منزلهما عدم اتزانها في المشي وتورم شفتيها، لكنها أخبرتها بأنها تعرضت لحادث مروري، ثم تواصلت مع المتهم عبر تطبيق واتس اب وقالت له "على الأقل يجب أن تعتذر" فاعتذر لها عما حدث، لكنها تواصلت مع صديقة لها في بلادها فنصحتها بإخبار شقيقتها، التي غضبت حين علمت ذلك وقررتا إبلاغ الشرطة.

فيما ذكرت شقيقة المجني عليها إنها لم تقتنع برواية أختها عن تعرضها لحادث مروري، أدى إلى جرح شفتيها وعدم قدرتها على المشي باتزان، خصوصاً وأنها انطوت على نفسها بعد الواقعة، وأخبرتها في اليوم التالي أنها تعاني آلاماً في الكتف والظهر والرأس وصارحتها بعد ثلاثة أيام بأنها تعرضت للاعتداء من قبل المتهم.