اتهام خليجي بالهروب من السجن

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

وجهت محكمة الاستئناف في الفجيرة، تهمه هروب من السجن إلى خليجي كان يقضي عقوبة الحبس علي ذمة قضية مالية، وتمكن من الهروب قبل انتهاء فترة العقوبة.

وأنكر المتهم التهمة الموجه إليه موضحاً أنه قضى مدة حبسه كاملة ولم يقم بالهروب، متسائلاً «كيف يستطيع الهروب من أمام كل هذه الحراسات المشددة».

وقال المحامي الموكل على المتهم «لم يهرب موكلي من محسبة وقضى فترة العقوبة كاملة وهو على رأس عمله حالياً ومثل هذه التهم قد تفقده وظيفته ما قد يتسبب له مشاكل مالية كبيرة لما عليه من ديون متراكمة لعدة جهات وعليه سدادها بأقرب وقت ممكن»، مطالباً ببراءة موكله من التهمه المنسوبة إليه.