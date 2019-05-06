محاكمة شخصين بتهمة إرسال مواد إباحية إلى زبونة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة الاستئناف في الفجيرة قضية اتهم بها عاملان، أحدهما يعمل في مخبز بالإمارة، والآخر في مطعم، بتهمة الاعتداء باستخدام الوسائط الإلكترونية، بعد أن قاما بإرسال مواد إباحية «فيديو وصور» عن طريق تطبيق «واتس أب» إلى فتاة عربية طلبت إعداد كعكة عيد ميلاد.

وقال المتهم الأول، الذي أنكر التهمة أمام المحكمة: «لستُ مسؤولاً عن هذه الفعلة، فشريكي في السكن استغل صداقتنا وطلب هاتفي واستخدمه في إجراء محادثة عن طريق (واتس أب) بحجة عدم توافر الخدمة في هاتفه»، مشيراً إلى أن المتهم الثاني يعمل في مخبز قريب من مكان عمله، وهو شريكه في السكن، إلا أنه علم بعد تقديم الفتاة للبلاغ والقبض عليه بأن المتهم الثاني كان معجباً بزبونة تتعامل مع المخبز الذي يعمل به، وقام بإرسال مواد إباحية لها لم تكن بهاتفه من الأساس، فيما طلب من الهيئة القضائية الرأفة والرحمة ومغادرة الدولة.

وكانت فتاة عربية طلبت من المخبز إعداد كعكة خاصة بعيد ميلاد أحد أقاربها، حيث طلب المتهم الثاني (عامل المخبز) رقم هاتفها من أجل إرسال صورة لرسمها على الكعكة، إلا أنها فوجئت باتصال من رقم غير مسجل لديها في وقت متأخر من الليل، وحين جاوبته أخبرها المتهم الثاني بأنه يريد التعرف إليها، وعلى الفور أغلقت الهاتف في وجهه، وكرر المتهم اتصاله في أوقات متفرقة من اليوم، لكنها لم تستجب له، وليحاول الضغط عليها قام بإرسال مواد إباحية عبر رقم هاتف مختلف، فقدمت بلاغاً في ذلك.

وأجلت المحكمة النظر في القضية للاستماع لأقوال المتهم الثاني في القضية.

فتاة عربية طلبت من مخبز إعداد كعكة خاصة فأرسل لها مواد إباحية.