الإطاحة بعصابة تزييف العملات وتداولها في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة متخصصة بتزييف العملات وتداولها، حيث تم تشكيل فريق أمني مكون من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأم القيوين وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، وقام الفريق بتتبع العصابة وهي من جنسيات مختلفة والإطاحة بها، وتم ضبط مبلغ 132 ألف درهم فئة الألف درهم كعملة مزيفة ومبلغ 10.280 ألف دينار كويتي و عملة المانات التركمانستانيه وبلغت 72.759 ألف.

وقد أشاد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة ام القيوين، بالدور الكبير الذي قام به الفريق الأمني، وأكد بأن رجال الداخلية بالمرصاد لكل من تسول له نفسة المساس والعبث بأمن وأمان دولة الإمارات.