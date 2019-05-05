سداد مديونيات وشراء تذاكر لـ 120 سجيناً بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أثمرت جهود شرطة الشارقة، بالشراكة مع جمعية الشارقة الخيرية، عن تسديد نحو 900 ألف درهم ديون 120 سجيناً، ضمن مبادرة «تفريج كربة»، من خلال دفع ما هو مستحق عنهم بعد صدور أحكام بحقهم، إضافة إلى توفير تذاكر سفر لمن صدرت بحقهم أحكام بالإبعاد ولم يستطيعوا توفير تكاليف سفرهم.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، عبدالله سلطان بن خادم، إن تفريج كربة السجناء يُدخل البهجة إلى قلوبهم وقلوب أسرهم بالتزامن مع دخول شهر رمضان، ما يتيح لهم حياة جديدة، ليصبحوا فاعلين ويسهموا في بناء أسرهم، لافتاً إلى أن تجربة السجن أكسبتهم معايير جديدة في فهم الحياة.

وتابع أن الجمعية، من خلال دورها الإنساني، وعبر أدوات التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة، تبادر إلى تقديم العون لكل المحتاجين، بالتنسيق مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، لافتاً إلى تكفل الجمعية بتوفير تذاكر السفر ودفع مديونيات 120 نزيلاً، بقيمة وصلت إلى نحو 900 ألف درهم.

وأضاف بن خادم أن المشمولين بمبادرة «تفريج كربة» كانوا موقوفين على ذمة قضايا مالية، وصدرت بحقهم أحكام بالإبعاد، ولم يكن بمقدورهم توفير كلفة سفرهم وسداد ما عليهم من مستحقات، مشيراً إلى أن هذه المبالغ جُمعت من المحسنين، وليس من ميزانية الجمعية.

وأوضح أن التبرعات تأتي عبر الرسائل النصية بخصم 10 دراهم من المشترك في «دو» أو «اتصالات»، مشيراً إلى أن الجزء الآخر من المبالغ يتبرع به رجال أعمال ومواطنون ومقيمون في الدولة.