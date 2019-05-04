وفاة طفلة سقطت من الطابق السادس في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي ـ عجمان

توفيت طفلة عربية، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، إثر سقوطها من الطابق السادس في البناية التي تقيم فيها أسرتها بالقرب من شارع الشيخ خليفة في عجمان، مساء أول من أمس، وتم نقلها بوساطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرةً بإصابتها، نتيجة السقوط والارتطام بالأرض.

وتلقت غرفة العمليات في شرطة عجمان بلاغاً بالحادث، أول من أمس، يفيد بسقوط طفلة من الطابق السادس، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى محل الواقعة، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى، ليتبين أنها فارقت الحياة.

وقال شهود عيان يسكنون في البناية نفسها، لـ«الإمارات اليوم» إن الأم تركت طفلتها بمفردها في الشقة نائمة، وذهبت إلى إحدى المدارس في عجمان لإحضار بناتها، وخلال غياب الأم استيقظت الطفلة، وخرجت إلى البلكونة قبل دقائق من عودة الأم، وفوجئت أمها وهي أسفل البناية بوجود طفلتها في البلكونة تصعد على كرسي وتلوح لها بيدها، وبعدها سقطت.

وأكد جيران، أن الأسرة لديها ثلاث بنات غير الطفلة التي سقطت، مشيرين إلى أن الشرطة والإسعاف والفرق الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، بعد تلقي البلاغ، مشيرين إلى أنه تم دفن الطفلة مساء أمس.