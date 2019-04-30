محاكمة 5 أشخاص بتهمة السرقة بالإكراه

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

ضبطت الفرق الأمنية في الشارقة خمسة أشخاص آسيويين، بتهمة سرقة شخص من نفس جنسيتهم برش رمال على وجهه حتى لا يعرفهم والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة مبالغ مالية كانت بحوزته بعد طرحه أرضاً.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان شخص آسيوي يسير ليلاً في إحدى مناطق الشارقة، وبحوزته مبلغ مالي داخل مغلف، وفوجئ بخمسة أشخاص رشوا عليه مسحوق حتى لا يتمكن من رؤيتهم، واعتدوا عليه بالضرب حتى سقط أرضاً، وسرقوا المبلغ الذي كان بحوزته وهروبوا، وبعدها أبلغ الشرطة التي ضبطتهم بعد ثلاثة أيام.

وواجهت محكمة جنايات الشارقة المتهمين بما نسب إليهم من تهم بأن قاموا بالاعتداء وسرقة شخص أخر، فاعترفوا بالسرقة وأنكروا تهمة الاعتداء عليه، وأشاروا إلى أنهم شاهدوا المتهم يمشي ليلا، ومعه مغلف يدل على أن يحوي أموال، وتتبعوه، ورشوا رمال على وجهه لتشتيت نظره، ولا يعرفهم لاحقاً.

وقال أحد المتهمين إنه دفع المتهم ما جعله يسقط على الأرض، وبعدها سحبوا منه المغلف وهربوا، وتقاسموا الأموال فيما بينهم، لافتين إلى أنهم سلموا المبلغ الذي ضبط بحوزتهم لأفراد التحريات والشرطة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى السابع من مايو المقبل لسماع أقوال الشاكي والشهود.