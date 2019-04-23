زوجة تتفاجأ بغريب يغتصبها أثناء نومها في فراشها

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة شاب عربي يبلغ من العمر 23 عاماً تسلل إلى غرفة نوم زوجة تحمل جنسية دولة آسيوية، بسكن مشترك، وواقعها دون أن تشعر به، وحين أحست به فر هارباً من المكان مستغلاً عتمة الليل، وعدم إمكانية التعرف عليه، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية الاغتصاب.

وأفادت المجني عليها في محضر استدلال الشرطة بأنها تسكن في فيلا عبارة عن سكن مشترك مع أشخاص عدة بغرف منفصلة في منطقة البدع، وبعد عودتها من حفل لأحد أقاربها في فيلا مجاورة اتجهت إلى غرفتها، وخلدت إلى النوم.

وبعد فترة لم تستطع تحديدها أحست بشخص يمارس الجنس معها، وبمجرد أن فتحت عينيها فر هارباً فارتدت ملابسها ولحقت به إلى خارج الغرفة بفناء الفيلا، ووجدت ثلاثة أشخاص فأبلغتهم بالأمر، وأثناء حديثها معهم شاهدت الشخص ذاته الذي هتك عرضها يمر من أمامهم فأبلغت هؤللاء الأشخاص بأنه المتهم، وانتظرت حتى حضر زوجها من العمل وتوجها سوياً إلى مركز الشرطة للإبلاغ، فتم إرسال دورية حضرت إلى المكان وألقت القبض على المتهم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أنه تم فحص المتهم من قبل خبراء الأدلة الجنائية بشرطة دبي، وتبين وجود خلايا آدمية مصدرها سمات الحمض النووي لعينة دم المجني عليها، كما استخلصت عينات من جسدها مطابقة لسمات الحمض النووي لعينة دم المتهم.