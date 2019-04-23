سائقون بلا رخصة قيادة يرتكبون 580 حادثاً في رأس الخيمة خلال 16 شهراً

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

كشف مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، عن أن سائقين من دون رخصة قيادة تسببوا في 580 حادثاً خلال 16 شهراً، بينهم 490 حادثاً خلال العام الماضي، و90 حادثاً في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن المادة 51 من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة فئة من المركبات غير مرخص له بقيادتها، لافتاً إلى أنه يجب على الأهالي مراقبة ومتابعة أبنائهم، والأخذ بكل احتياطات الأمن والسلامة، وعدم إعطائهم مفاتيح المركبات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف النقبي، أن إدارة المرور والدوريات بصدد تعزيز السلامة المرورية خلال فترة الصيف المقبل، بالتزامن مع عطلة المدارس، من خلال إطلاق حملة توعية حول (مخاطر القيادة من دون رخصة)، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل في تعزيز أمن الطرق، ودعماً لتحقيق مؤشر وفيات الحوادث لكل 100 ألف من السكان. وذكر أن إطلاق الحملة يعدّ من الإجراءات الوقائية للحد من الحوادث المرورية، وتوعية وتثقيف المجتمع، بهدف توفير ثقافة مرورية وقائية ضد السلوكيات والظواهر السلبية التي تتخذها فئة مستهترة وغير مبالية بالمخاطر الناتجة عن قيادة المركبات دون رخصة، مشدداً على أهمية تعاون أفراد المجتمع وأولياء الأمور، لاتخاذ التدابير الوقائية لحماية أرواح الشباب والأبناء والممتلكات من الحوادث المرورية.

وأشار النقبي، إلى أن الحملة تتضمن أنشطة توعوية، وتوزيع المطويات على السائقين وأفراد الجمهور بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية)، حول كيفية الحماية من مخاطر القيادة من دون رخصة، بالإضافة إلى نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي لشرطة رأس الخيمة)، كما تشمل الحملة تنفيذ الحملات التفتيشية على المركبات، للتأكد من التزام السائقين بالتعليمات والتوجيهات التي تكفل سلامتهم وسلامة الآخرين، لجعل الطرق أكثر أمناً، وللوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، ضمن مبادرات قطاع المرور، لتوعية شرائح المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

- توزيع مطويات بثلاث

لغات، وحملات

تفتيشية للتوعية.