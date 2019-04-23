الحبس مع إيقاف التنفيذ لخليجي زوّر شهادة جامعية

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ، بحق عاطل خليجي يبلغ من العمر 39 عاماً، بتهمة تزوير محرر رسمي، عبارة عن شهادة تخرج منسوب صدورها إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة، بتقدير جيد جداً، من برنامج الدراسة عن بُعد، مصدقة من وزارتي الخارجية الإماراتية والمصرية.

وأنكر المتهم خلال مثوله أمام محكمة الجنايات قيامه بتزوير تلك الشهادة أو تعمد استخدامها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بضبط المتهم أثناء تقديم الشهادة المزوّرة إلى وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات بقصد توثيقها، وتبيّن بعد مخاطبة جامعة عين شمس عدم وجود برنامج يسمى الدراسة عن بُعد من الأساس.

وقال باحث قانوني في وزارة التربية والتعليم خلال شهادته في تحقيقات النيابة، إن المتهم قدم الشهادة منسوبة إلى جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جداً، وعبر برنامج يسمى الدراسة عن بُعد، ممهورة بأختام الجامعة ووزارتي الخارجية في مصر والإمارات، فتمت مخاطبة السفارة المصرية، التي ردت بأنها مزوّرة، ففتح بلاغ بحق المتهم في مركز شرطة القصيص.