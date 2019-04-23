محاكمة 3 آسيويين بتهمة سرقة مستودع أدوات كهربائية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية ثلاثة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية، متهمين بسرقة مستودع أدوات كهربائية، عن طريق إتلاف الباب، والدخول ليلاً إلى المستودع، والاستيلاء على الأدوات الكهربائية التي بداخله والهرب.

وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2018، عندما قام المتهم الثالث بتوصيل المتهمين الأول والثاني إلى موقع المستودع ليلاً مقابل 1000 درهم، وانتظرهما خارجاً، فيما دخل المتهمان إلى المستودع، بعد كسرهما الباب، وتمكنا من سرقة الأدوات الكهربائية الموجودة داخله.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها، وبمواجهة المتهم الثالث بما نسب إليه بأن تولى توصيل المتهمين مقابل 1000 درهم إلى موقع المستودع ليلاً، أنكر التهمة. بدورها أجلت المحكمة القضية إلى تاريخ السادس من مايو المقبل لسماع أقوال الشاكي واستدعاء الشهود، والضابط الذي حقق معهم لسماع شهادتهم، مع استمرار حبس المتهمين.