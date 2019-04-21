شرطة عجمان تنفي وجود شخص يجبر الكلاب على اغتصاب طليقته

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نفت القيادة العامة لشرطة عجمان ما تداولته مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي من أخبار وتصريحات منسوبة لضباط من الشرطة حول وقوع جريمة في الإمارة، تضمنت تفاصيلها وجود شخص يجبر الكلاب على اغتصاب طليقته، في واقعة هزت الرأي العام في الإمارة، بسبب غرابتها ووحشيتها الشديدة.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان، العقيد عبدالله سيف المطرشي، أن «هذه شائعة كاذبة، لا أساس لها من الصحة»، وهدفها الترويج لشركات تجارية وهمية لجذب أكبر عدد من الزوار لمواقعها الإلكترونية، عبر نشر أخبار مسيئة لافتة للانتباه»، مشيراً إلى أن شرطة عجمان، بالتعاون مع هيئة الإمارات للاتصالات، تعمل بشكل مستمر على حظر هذه النوعية من المواقع الإلكترونية، وأي مصدر آخر ينشر شائعات وأخباراً وهمية أو كاذبة.

وشدد على ضرورة وقف تداول، أو إعادة نشر الشائعات، حتى لا يقع ناشرها تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتاً إلى ضرورة استقاء الأخبار، خصوصاً ما يمس منها أمن المجتمع، من المصادر الرسمية، أو من وسائل الإعلام الشرطية، أو وزارة الداخلية، والتأكد من صحة ومصدر أي خبر قبل إعادة نشره.